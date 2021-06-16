İmamoğlu: Metrolara sınırsız internet geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan İstanbul metrolarıyla ilgili, İBB Meclis Komisyonu'nda kabul edilen kararı açıkladı.

İmamoğlu “Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz’a teşekkürler” ifadelerini kullandı.