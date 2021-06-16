İmamoğlu: Metrolara sınırsız internet geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul metrolarında artık internete erişilebileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan İstanbul metrolarıyla ilgili, İBB Meclis Komisyonu'nda kabul edilen kararı açıkladı.
İmamoğlu “Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz’a teşekkürler” ifadelerini kullandı.
İstanbul’a müjde— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2021
Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz'a teşekkürler.