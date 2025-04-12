İmamoğlu, "Milletim okusun" diyerek savunmasını paylaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, mahkemede yaptığı savunmanın tam metnini paylaştı.
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Çağlayan'dan Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salona alınan ilk duruşmada mahkeme başkanı, Gürlek'in avukatının davaya katılma talebine ilişkin İmamoğlu ve avukatlarına diyeceklerini sordu.
İmamoğlu "katılma talebi"nin ne demek olduğunu bilmediğini söylerken, avukatları bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise mağdur tarafın 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan katılma talebinin kabulüne, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan reddine karar verdi.
Heyet, İmamoğlu'nun avukatlarının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde duruşmaların yapılması talebini de kabul etmedi. Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından savunmasını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun ilk duruşmada yaptığı savunmanın tam metni kendisine ait internet sitesinde yayımlandı.
Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren, şehri yönetirken, kanala, yalana, talana ve aynı zamanda ranta ve millet aleyhine olan her hususa karşı durduğum için bugün buradayım.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2025
Bugünkü mahkemede yaptığım savunmamı milletim okusun;… pic.twitter.com/tBmi4bhCa6