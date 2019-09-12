İmamoğlu: Otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz

12 Eylül 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Biz bu otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda hem buradaki sektör temsilcileri ile sektör işletmeci firmalarıyla ortak karar verme adına onlarla oturup konuşacağız ve yeni otogarın hem Bayrampaşa'da hem Harem'de nerede olması konusunda ortak karar alacağız.'' dedi.

İmamoğlu, İBB'ye devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarında incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, otogarın denetiminin pazartesi günü itibariyle İBB'ye geçtiğini söyledi.

Artık otogardaki işletmelerin ücretlerini ecrimisil usulüyle İBB'ye ödemek zorunda olduklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

''Yani bütün kiracıların buradaki muhatabı büyükşehir belediyesidir. Burada tapu diye bir şey yoktur. Burası işletmecilik olarak verilmiş ve tümüyle büyükşehir belediyesi bünyesine geçmiştir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi mal sahibidir, başkası değildir. Bu bir lütuf değil tam aksine 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük bir takım haksız işlemler yapılmış, mayıs ayından bugüne yapılmış bir işlem varsa onlarla ilgili arkadaşlarımız araştırmacı olacaklar. Bu işlemler ve bu anlamdaki süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yönetecektir. Ama biz bu otogarın yeni bir otogara taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda hem buradaki sektör temsilcileri ile sektör işletmeci firmalarıyla ortak karar verme adına onlarla oturup konuşacağız ve yeni otogarın hem Bayrampaşa'da hem Harem'de nerede olması konusunda ortak karar alacağız. Buraların da yapımını da üstleneceğiz. Yapımı bir ihale, yap-işlet-devret ya da kendimiz yapıp işletebiliriz. Yani bu süreci analiz edeceğiz. Şu an eylül ayındayız. Ekim sonunda inşallah burayı gezmeye geleceğiz. Ekim sonunda bütün soruların ve sorunların cevap bulduğu bir tarih veriyorum.''

''Dün verimli, iyi bir iletişim toplantısıydı''

İmamoğlu, bir gazetecinin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısıyla ilgili soruya, ''Neler yaşandı derken oturduğumuz koltuk durup dururken kırıldı. Biraz yere düşer gibi olduk, düştük aslında. Sonra ayağa kalktık sayın Cumhurbaşkanı 'israf yaptın' dedi. 'Parasını öde' falan duymadım, 'İsraf yaptın' dedi. Ben de 'Bu israf değil yani sandalye kırık' dedim. Benle ilgili bir sorun yok. Ama 'Olsun' dedim. 'İkinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Ben de öyle bir cevap verdim. Öyle ilginç magazin durum oluştu. Ama tabi sandalye niye çürüktü, sandalye kırıldı onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Demek ki ya sandalye firmasında bir arıza var ya bakımını yapanda. Oturacağımız yerler alfabetik sıraya göre dizilmiş durumdaydı. O şekilde belirli olan sandalyelere masa düzenine göre oturduk. Dün verimli, iyi bir iletişim toplantısıydı. Elbette daha iyi olabilirdi. Sadece tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi. Tabi bazı demokrasi adına sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun söyleminden vazgeçmiş değilim. Keşke orada o arkadaşlarımız da olsaydı. Ama her şeye rağmen verimli bir toplantıydı, iyi bir iletişimdir. Umuyorum orada kalmasın ve devam etsin.'' cevabını verdi.

Whatsapp grubunun daha kurulmadığını belirten İmamoğlu, ''Kimin kuracağı konusunda da bir bilgim yok. Muhtemelen şehircilik bakanlığı bir yetkili kılar ya da belediyeler birliği başkanı Fatma hanım, bildiğim kadarıyla o üstlenebilir. Bilemiyorum birisi yapacaktır. İletişim her zaman iyidir.'' dedi.

Ayrıca otogardaki bazı işletmeciler, İmamoğlu'na İSPARK'a yapılan zamlarla ilgili şikayetçi olduklarını, muhatap alınmadıklarını, yüzde 200'e varan zam yapıldığını, önceden 24 saat kaldıklarında 100 lira verdiklerini şimdi ise aynı süre için 150 lira verdiklerini savunarak tepkilerini dile getirdi.

İşletmecileri dinleyen İmamoğlu, daha sonra otogardan ayrıldı.

Kaynak: AA