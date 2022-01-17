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İmamoğlu: Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır, ama bir imza eksik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB’nin finansı hazır olan iki projesinin onaylanmadığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin finansı hazır olan iki projesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığını duyurdu.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken neden onay vermediniz onu anlamadık!

Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?"

 

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