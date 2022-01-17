İmamoğlu: Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır, ama bir imza eksik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin finansı hazır olan iki projesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığını duyurdu.

Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2022

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken neden onay vermediniz onu anlamadık!

Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?"