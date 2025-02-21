İmamoğlu saat verdi! İstanbul’da kar şiddetini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın toplantısında mega kentte etkili olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, kar yağışının öğleden sonra etkisini giderek artıracağını kaydetti ve "Yoğun ve ekili bir biçimde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün öğleden sonra tipi bastıracak. İstanbul'da kar şiddetini artıracak" dedi.

En soğuk gece

İmamoğlu, bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

"Bu gece de yani cumartesi en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz."

"Kapalı hiçbir yer yok"

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da kapalı hiçbir yol olmadığını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı:

"Şu an itibariyle İstanbul’da kapalı hiçbir yerimiz yoktur. 4 bin 140 kilometrelik ve 13 bin 115 personelle hizmet verdiğimiz sahada değil, onun dışında Kuzey Marmara 3. Köprü yolu ve karayollarının hizmet sunduğu alanlarda da tıkanık olan bir nokta görünmemekte."