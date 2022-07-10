İmamoğlu: Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki sağanakta meydana gelen su baskınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a bir gecede ortalama temmuz yağışının 5 katı yağış düştüğünü belirten İmamoğlu, 3 bin 179 personelin, olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettiğini söyledi. 360 personelin Haramidere'de çalışmaya devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, 3 yıldır altyapı çalışması yaptıkları hiçbir noktada sorun yaşanmadığını aktardı.

İmamoğlu, şehir dışında olmasına ilişkin ise şunları kaydetti: “Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim. Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor.”