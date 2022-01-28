İmamoğlu: Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

İmamoğlu, programda yoğun kar yağışının ardından yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarıyer'de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, "Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim." dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bakan Bey (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu), o da ne yazık ki bazı söylemlerin esiri olmuş 'bizi-sizi' sevenlerden sayın bakan, çok seviyor onu. İstanbul'dan dertlenmekten bahsediyor bana. Bunu en son anlatacak insanlardan biridir. Ne yapalım onlar da siyasetin esiri.

İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı. Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu.

Balıkçı restoranındaki yemek

İBB başkanı olmak bir kere dünyanın ilgisini çeker. İstanbul demek zaten Türkiye demek. Hatta siyasi espriyi burada dile getirelim. Az önce birçok beyanatını dinlediğimiz cumhurbaşkanımızın da bir beyanatı var, 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum. Görüşmediğimiz dünya ülkesi kalmadı. Böyle bir ortamda İngiltere, Türkiye'nin en yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerin başında geliyor. İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti, bir yemek yiyelim İstanbul'da, hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir, camları açıktır, en açık yerinde. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.

"Yemeği ertelemek aklımdan geçti"

Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim. İşlerimizi AKOM'da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük, eşimle AKOM'a geçtik. Bizim trafiğimiz bu, yani burada bunu bir kusur yerine koymak... Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum. Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi, kime gönderildiği... Her detayı biliyorum. Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı yapacağım! Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Öyle zor durumdasınız ki, hatta bizden erken geldiği haberini aldık."

Soylu'ya yanıt

Kendisine İmamoğlu sorulduğu zaman 'Dedikodunun değil iyiliğin zamanı' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt veren İBB Başkanı şunları söyledi:

"Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin?

Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? 'Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı... Öyle iyilik zamanı, kakara kikiri zamanı değil.

İçişleri Bakanı "İyiliğin zamanı..." Gırgır yapacak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.

Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana, devletin sana verdiği görevi yap.

Bütün bunları ben de buradan mesaj yolluyorum bütün bunların sorgulanması sorumlularından da hesap sorulması lazım. Hakkımı sonuna kadar savunacağım."