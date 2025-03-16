İmamoğlu: Silahlar susmalı, çatışma bitmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Diyarbakır'da partililerle buluştu. Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında kente gelen İmamoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Ön seçim çalışmalarına değinen İmamoğlu, "Bu yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisinin tabandan tavana yürüyüşüdür. Bu yürüyüş gelecek hafta sonu büyük bir demokrasi şöleniyle sonuçlandırılacak ve çok güçlü bir başlangıç yapacak. Bu yürüyüş bir demokrasi devrimidir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bu yürüyüşü partiye kazandıran ve destekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm parti yöneticileri ile partililere teşekkür etti.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kutlu yürüyüş önümüzdeki pazar günü başlayacak ve göreceksiniz sandığı milletin önüne koyacağız. Seçim sandığı bu milletin dertlerine derman olacak tek noktadır. Ülkemize hızla bereket gelecek, ülkemiz gayretli, adaletli bir yönetime kavuşacak. Türkiye'de gelmiş geçmiş en demokrat, en özgürlükçü yönetimi kuracağız. Ülkemiz demokratik, adil ve özgürlükçü yeni sistemiyle sadece yakın coğrafyamıza değil göreceksiniz tüm dünyaya ilham kaynağı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden hak ettiği saygın, etkili, milletin gücünü hissettiren, gösteren bir seviyeye ulaştıracağız. Milletimizin her bir ferdi, bu ülkenin ve devletin her bir ferdi, 86 milyon insanımız bu devletin tek sahibi olduğunu en güçlü şekilde hissedecek ve bizzat yaşayacak. Hiç kimse kendisini dışlanmış, güvensiz hissetmeyecek."

Türkiye'nin barışa, huzura kavuşmasının çok önemli ve çok değerli bir amaç olduğunu ifade eden İmamoğlu, yapılacakların samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla, tutarlılıkla yapılması gerektiğini belirtti.

"Sandık, seçim menfaati değil, milletimizin menfaati düşünülmeli." diyen İmamoğlu, şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

İmamoğlu, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı, eşit paydaşı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin gönül rızasıyla özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmelidir." dedi.

Belediyelere yapılan görevlendirmeleri ve haklarında açılan davaları eleştiren İmamoğlu, güven ve adaletin önemine işaret etti.

İmamoğlu, "Bugün buraya sizinle yeni bir geleceği kurmaya geldim. Yaralarımızı sarmaya, kırılmış gönülleri onarmaya, bölünmüş yürekleri bir araya getirmeye, özlemini duyduğumuz barışı hep birlikte inşa etmeye geldim. Bu ülkenin en büyük gücü, paydaşlığı, birliği ve ortak geleceğidir. Bugün burada yeni bir dönemin kapısını aralamak için bir aradayız. Partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiş. Bu sözü zihninizden çıkarmayın. Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü, sosyal devleti olması gerektiği gibi hayata geçirdiğinizde bu güzel ülkenin, bu aziz milletin bakın göreceksiniz bütün sorunlarını çözeriz. Bu memlekete bereket, huzur yağar." şeklinde konuştu.

İktidar olacaklarına inandıklarını belirten İmamoğlu, 23 Mart'ı demokrasi şölenine dönüştürmek istediklerini kaydetti.

İmamoğlu, baharın müjdecisi nevruzu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladığını ifade ederek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük direnişin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle andığını belirtti.