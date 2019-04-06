İmamoğlu, son rakamları açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre ise geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı ve fark 17.719 olarak güncellendi.
Akşam saatlerinde edinilen YSK verilerine göre, İstanbul’da yeniden sayılan oy oranı yaklaşık yüzde 54,4 ve Ekrem İmamoğlu 17.978 oy farkla AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın önünde bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’dan açıkladığı verilere göre ise sayılan geçersiz oy oranı yüzde 57 civarında ve İmamoğlu 17.719 oyla önde.
"Endişe edecek durum yok"
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci ve sayım sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüz defa daha saysalar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. YSK, İstanbul'u kimin yöneteceğini seçim gecesinden bu yana her gün defalarca kez tescilledi aslında. İlk günden beri söylediğimiz gibi aradaki fark kapanmayacak, endişe edilecek bir durum söz konusu bile değil. Süreci uzatarak bizi yıldıracağını sananlar büyük bir yanılgı içinde. Bizler binlerce üyemizle İstanbul halkının iradesini korumaya devam edeceğiz” dedi.
Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:
Adalar
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu
Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beykoz
Büyükçekmece
Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Sarıyer
Sultanbeyli
Şile
Şişli
Ümraniye
Tuzla
Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:
Arnavutköy
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu
Avcılar
Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu
Bahçelievler
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Çatalca
Çekmeköy
Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Silivri
Sultangazi
Üsküdar
Zeytinburnu
Faik Öztrak yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda İstanbul’da değişiklik olmayacağını ve kazananın yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek şunları söyledi: “Yeniden sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anmayan AK Partili yöneticiler yeniden seçim demeye başladılar. Bu durum dikkatle izlenmelidir.”