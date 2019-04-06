İmamoğlu, son rakamları açıkladı

06 Nisan 2019

Akşam saatlerinde edinilen YSK verilerine göre, İstanbul’da yeniden sayılan oy oranı yaklaşık yüzde 54,4 ve Ekrem İmamoğlu 17.978 oy farkla AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın önünde bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’dan açıkladığı verilere göre ise sayılan geçersiz oy oranı yüzde 57 civarında ve İmamoğlu 17.719 oyla önde.

"Endişe edecek durum yok"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, itiraz süreci ve sayım sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüz defa daha saysalar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. YSK, İstanbul'u kimin yöneteceğini seçim gecesinden bu yana her gün defalarca kez tescilledi aslında. İlk günden beri söylediğimiz gibi aradaki fark kapanmayacak, endişe edilecek bir durum söz konusu bile değil. Süreci uzatarak bizi yıldıracağını sananlar büyük bir yanılgı içinde. Bizler binlerce üyemizle İstanbul halkının iradesini korumaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Adalar

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu

Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beykoz

Büyükçekmece

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Sarıyer

Sultanbeyli

Şile

Şişli

Ümraniye

Tuzla

Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu

Avcılar

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu

Bahçelievler

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Çekmeköy

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Silivri

Sultangazi

Üsküdar

Zeytinburnu

Faik Öztrak yaptığı açıklamada, yeniden sayım sonucunda İstanbul’da değişiklik olmayacağını ve kazananın yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek şunları söyledi: “Yeniden sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anmayan AK Partili yöneticiler yeniden seçim demeye başladılar. Bu durum dikkatle izlenmelidir.”