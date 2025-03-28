İmamoğlu soruşturması kapsamında reklam panolarına da el konuldu

Son günlerin ana gündem maddesi olan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma sürecinde tutuklamalar kadar el konulan şirketler ve mal varlıkları da sık sık gündeme geliyor. Altan Sancar'ın haberine göre, son olarak soruşturma kapsamında Türkiye nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı illerde yer alan ve özellikle seçim dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirme anlamında büyük önem taşıyan açık hava reklam panolarını kontrol eden şirketlere el konuldu.

Söz konusu şirketler arasında yer alan Kent Vizyon’un 10 şehirde 30 bine yakın reklam ünitesi bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren şirketin sahibi ise İlbak Holding. Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin son olarak Aralık 2024 yılındaki sermayesi 360 milyon lira olarak görülüyor. El konulan diğer reklam şirketleri arasındaki bazı isimler, kamuoyunu bilgilendirme ve gelir anlamında büyük önem taşıyan açık hava reklam panoları çalışmalarıyla dikkat çekiyor.