İmamoğlu soruşturmasına ek iddianame düzenlendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Birleştirme talepli hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede, 29 kişi "şüpheli" olarak yer alırken, 12 eylem anlatıldı.

İddianamede, "İmamoğlu suç örgütü"nün Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görev alan üyelerinin, şirketten iş alan kişilerden rüşvet aldıkları iddiasına ilişkin ilk iddianamede 12 eylem (121-132 arası eylemler) isnadında bulunulduğu belirtildi.

Rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin amaçlarının iştirak şirketinden daha fazla iş alarak gelir elde etmek olduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin çeşitli şirketleri üzerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'den çok sayıda ihale aldığı kaydedildi.

İddianamede, "Tam da bu noktada devreye giren ve örgüt üyeleri olan şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat'ın, örgüte rüşvet vererek maddi destek sağlayacak firmalar üzerinde bu ihalelerin kalmasını sağlamışlardır. Gerek 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamındaki istisnai alım yöntemiyle gerekse de doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, sadece iştirak şirketinin davet ettiği, teklif istediği firmaların ihalelere katılabileceği aşikardır." ifadelerine yer verildi.

Bu alımlarda açık ihale usulünün uygulanmadığı, bu nedenle her firmanın teklif veremediği belirtilen iddianamede, yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli örgüt üyelerince belirlendiği öne sürülen firmaların alımlara davet edildiği kaydedildi.

İddianamede, bu yöntemle açık ihale yapılmasından kaçınıldığı, firmaların eşit şartlarda yarışabileceği ve kamu yararına en uygun teklifin belirlenebileceği saydam ihale sürecinin engellendiği belirtildi.

Ağaç AŞ tarafından teklif istenen firmaların ihalelere katıldığı tespiti

Dosyada alınan bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, İBB tarafından yapılacak hizmetler için yıllara dayalı açık ihalelere çıkıldığı, ancak şartnamelere konulan hükümlerle iş hacminin artırıldığı, farklı nitelikteki işlerin bir araya getirilerek benzer iş tanımı yapıldığı ve ihalelerin kısmi teklife kapatılmasıyla firmaların yalnızca kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren bölümlere teklif vermelerinin engellendiği öne sürüldü.

İddianamede, İBB tarafından yapılan ana ihalelerin her birisine tek katılımcı olarak yahut tek geçerli teklif sahibi olarak sadece Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından teklif verilmesi sağlanarak ihalelerin bu iştirak şirketi üzerinde kaldığı ifade edilerek, "Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından alınan bu ana ihaleler ise açık ihale yapmaktan kaçınmak ve İmamoğlu suç örgütüne maddi destek sağlamaktan imtina etmeyecek firmalar üzerinde kalmasını sağlamak için parçalara bölünmüş olup, aynı konuda sıklıkla istisnai nitelikteki alım yöntemlerine konu edilerek Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından sadece teklif istenilen firmaların ihaleye katılımı sağlanmıştır." denildi.

İddianamede, bilirkişi raporlarının yanı sıra Ağaç ve Peyzaj AŞ'de bir dönem satın alma müdürü olarak görev yapan şüpheliler Ümit Polat ve Selim Marangoz ile şirketten iş alan bazı firma sahiplerinin beyanlarına da yer verildi.

Söz konusu beyanlarda, her yıl belirlenen limitlerin altında kalınarak davet usulüyle gerçekleştirilen istisnai alımlara çıkılabilmesi amacıyla işlerin kasıtlı olarak parçalara bölündüğünün öne sürüldüğü iddianamede aktarıldı.

İddianamede, bu organizasyonun Ağaç ve Peyzaj AŞ'de üst düzey görevlerde bulunan şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat tarafından yürütüldüğü iddia edildi.

İBB tarafından yapılan ana ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından alınmasının ardından şüphelilerin devreye girdiği öne sürülen iddianamede, yapılacak ihale ve istisnai alımların, örgüt içerisinde kurulduğu iddia edilen "sistem" isimli yapıya menfaat sağlayacak şekilde kurgulandığı belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede, bir kısım şüphelilerin beyanlarına da yansıdığı üzere şüpheli Ali Sukas'ın tutuklandıktan sonra, tabi olduğu İmamoğlu suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkmasını engellemek maksadıyla faaliyetlerde bulunduğu, dosya kapsamında haklarında işlem tesis edilen şüpheliler ile halen iletişim kurmaya devam ederek şüphelilerin ifade vermelerinin önüne geçmek istediği aktarıldı.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas'ın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alma ve verme" ile "rüşvete aracılık etme" suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer 26 şüpheli hakkında ise aynı suçlardan 3 yıldan 168 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

İddianame, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının görüldüğü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.