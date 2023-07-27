İmamoğlu: Toplum CHP’de lider ve yönetimin değişmesini istiyor

Geçen mayıstaki seçimde beklenen sonucu alamayan CHP'de birçok isim 'değişim' çağrısı yapmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Twitter hesabından paylaşım yaparak, 4 Temmuz’da 'CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim' konusunda insanların görüşünü almak için web sitesi kurulduğunu anımsattı.

Siteyi 1 milyondan kişinin ziyaret ettiğini, 100 binden fazla kişinin de görüş bildirdiğini aktaran İmamoğlu, "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi" ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

- İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi. Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM.

- Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

- Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

- Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.