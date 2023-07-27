İmamoğlu: Toplum CHP’de lider ve yönetimin değişmesini istiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplumun CHP'de lider ve yönetimin değişmesini beklediğini bildirdi.
Geçen mayıstaki seçimde beklenen sonucu alamayan CHP'de birçok isim 'değişim' çağrısı yapmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Twitter hesabından paylaşım yaparak, 4 Temmuz’da 'CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim' konusunda insanların görüşünü almak için web sitesi kurulduğunu anımsattı.
Siteyi 1 milyondan kişinin ziyaret ettiğini, 100 binden fazla kişinin de görüş bildirdiğini aktaran İmamoğlu, "Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi" ifadesini kullandı.
İmamoğlu şunları kaydetti:
- İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi. Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM.
- Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
- Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
- Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.