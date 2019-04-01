İmamoğlu: Türkiye bir an önce normalleşsin

01 Nisan 2019

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın veri güncellemesi ve kendisinin önde olduğunu açıklamasının ardından bir basın toplantısı daha düzenledi.

YSK'nın son girişiyle birlikte geriye 16 sandık kaldığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Biz 4.168.546 oy aldık, rakibimizin oyu 4.142.791'dir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın da verileri güncellemeye başladığını ve İstanbul'da rengin kırmızıya döndüğünü ifade eden İmamoğlu, "Doğrular er ya da geç ortaya çıkar." dedi.

Tüm İstanbul halkına ve siyasi liderlere teşekkürler sunan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

- Gündemimiz ister istemez sonuçlar. Biz CHP merkezi sistem içerisinde oluşturduğumuz veri tabanı ile birlikte sürecin içinde destek olan tüm arkadaşlarımla birlikte tutanakları oluşturduk.

- Islak imzalı tutanakların tamamı elimizde.

- Rakibimizle aramızdaki net fark 25.158'dir.

- YSK'nın da girdiği sonuçları toplumla paylaşması demokrasi adına çok değerli. YSK'ya yürekten teşekkür ederim.

- YSK'nın son girişiyle birlikte 16 sandık kaldı.

- Biz 4.168.546 oy aldık, rakibimizin oyu 4.142.791'dir.

- Biz de ıslak imzalı tutanaklardan sonuçları girdik, YSK da aynı şekilde sonuç gösteriyor.

- Bizim ortaya koyduğumuz sonucun YSK tarafından tescil edilmesi önemlidir.

- 290.000 geçersiz oydan bahsedilmektedir. Bu da mümkündür, olasılıklar dahilindedir.

- Bizim talebimiz sürecin bir an önce tamamlanması ve toparlanmasıdır.

- Alacağımız yetki ile bir an önce göreve başlamak istiyoruz.

- Türkiye bir an önce normalleşsin.

- Her kesimden oy almış bir başkan olarak tüm İstanbullulara teşekkür ederim.

- Şu ana kadar bir kriz değil, süreç yönettik. Bunun sıhhatli bir şekilde tamamlanması adına en ufak bir aşırılığa kaçmaksızın bunu başardık. Bu da beni çok mutlu etti. Bu sürecin olgun bir şekilde yönetilmesini sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

- Ailem eşim ve çocuklarım hep yanımda oldu onlara teşekkür ederim.

- Beylikdüzü halkına teşekkür ediyorum, onlar benim hep yanımda, arkamda oldular.

- İstanbul'un sonucu olgunlaşmıştır.

-AA'nın verisinde de nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır.

- Doğrular er ya da geç ortaya çıkar.

- Şu ana kadar çok büyük, geri dönülmez hatalar yapılmamıştır. Herkesle konuşur ve dertleşiriz. Hiçbir kurumla derdim yok.

- Önümüzde aydınlık bir geleceğe hep beraber koşmalıyız.

- Her zaman ışığım olan Cumhuriyetin ilkelerine bağlılığımı ifade ediyor, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimi sunuyorum.

- İstanbul'da toplumun her kesimini kucaklayan bir başkan olacağıma söz veriyorum.

- Bu şehrin çağdaş geleceğe dönük bir hizmetkarı olarak çalışacağımı beyan ediyorum.

- İstanbul için yolumuz açık olsun.

- Bir kişinin kırılması bile beni üzer, söylemlerinize, tavır ve tutumlarınıza lütfen dikkat edin.

- İstanbul'da yaşayan her vatandaşımıza karşı aynı mesafedeyim.

- İstanbul'u kazanmayı, İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmak olarak düşünüyorum. Bunu güçlendireceğiz. Başka bir dil ve siyasi süreci İstanbul'da göreceğiz.

- AA için sözlü suç duyurusunda bulunduk. Hatasından geri dönmek de bir erdemdir. Demin de dedim, kimse geri dönülmeyecek bir hata yapmadı. AA, bizim vergilerimizden pay alarak hizmet veriyor. Şu anda karşılık görmek beni mutlu etti, umarım ortak bir noktada buluşuruz.

- Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. En nezaketli bir şekilde, beni arayacağını düşünüyorum. En azından öyle bir tavır bekliyorum.