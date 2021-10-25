İmamoğlu yeni taksi sisteminin ayrıntılarını paylaştı: Aylık net 6 bin 622 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni taksi sisteminde hem şoförlerin özlük hakları iyileşecek hem de yolcuya puanlama ile değerlendirme hakkı verilecek. Uygulamaya geçecek yeni sistemi Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı.

Buna göre, yeni sistemde görev alacak taksi şoförlerinin sahip olacağı özlük ve sosyal haklar şöyle olacak:

- Sürücülerin maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık gelirleri net 6 bin 622 TL olacak.

- Taksi şoförlerine performanslarına göre yılda iki kez prim ödenecek. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek.

- Uzun mesai saatlerinden yorgun düşen taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak.

- Çalışma şartları iyileşirken performansları da değerlendirilecek. İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek.

- Taksici haftanın bir günü tatil yapabilecek. İşe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilecek.

- Aynı zamanda İş Kanunu’nda yer alan yıllık izinleri kullanabilmeleri sağlanacak. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.

Yolcular puan verecek

- Son dönemde artan yolcu şikayetlerinin önüne geçmek için çalışma yapan İBB, yolculara puanlama hakkı getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Böylece taksicilerin güzergâh ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak.

- Taksinin içinde daha sağlıklı ve güvenlikli ortam için yolcu ve sürücü arasında ‘seperatör’ kullanılması sağlanacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak.

İstanbul Kart ile ödeme

- Ödemelerde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan İBB, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulayacak. Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.