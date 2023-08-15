İmamoğlu, yerel seçimde aday olacak

CHP'deki değişim tartışmalarına öncülük yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merakla beklenen basın toplantısını bugün düzenledi.

İmamoğlu, hükümetin politikalarını eleştirerek yüksek enflasyon ve düşük alım gücüne vurgu yaptı. İBB başkanı, konuşmasında değişim mesajı da verdi.

'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır'

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Şunu açıkça ifade etmeliyim ki mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekun tasfiye çalışmalarına en güçlü karşı duruş başta İBB olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı demokrasimizi yeniden yeşertmek için şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum.

- İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük siyasi başarıdır. İstanbul'u kazanan belediye başkanı dünyanın en önemli şehrine hizmet etme onuruna ulaşır. O kişi milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette önemli yere ulaştırır. Ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü seçim galibiyeti olarak algılamıyorum sadece.

- Türkiye'mizde gerçek toplumsal barış ancak cumhuriyetimizin asli amacını yani yurttaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkelerinin şehirlerinin, sularının dağlarının tarihi mirasının eşit hissedarı olduğu zaman gerçekleşecek. İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmektir. Kuşkusuz İstanbul uzun süre ihmal edilmiş, devasa sorunlarla iç içe bir şehirdir. Şehrimizde tahammülü imkansız hale gelen bir nüfus yoğunlaşması vardır. Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve mülteci akını, güvenlikten konut krizine kadar kentimizi boğmaktadır. Resmen insanlarımız bundan en derin haliyle yüksek bir şikayet içindedir.

'Ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum'

- Hayat pahalılığı toplumsal düzeni tehdit eder hale geldi. Vatandaşın yoksulluğu hızlandı ve derinleşti. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki Mayıs 2024'te yapılacak yerel seçimler tam da bu fütursuzluğa dur deme seçimi olacaktır. İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de sınav yeridir. Tam da bu nedenle benim anladığım şekliyle 'İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmak'tır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.

- İstanbul'da oluşturduğumuz yeni yönetimde vatandaşlarımıza daha mutlu Türkiye olma ihtimalini burada kanıtlıyoruz. Bu şehre ihanet ederek hepimizin ortak evini gri beton yığınına çeviren, rantçı, yoksullaştırıcı yönetime bu büyük milletin mecbur olmadığını gösteriyoruz.

'Koltuğa değil bir misyona aday oldum'

- Bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımın tam da burada özenle kulak kabartmasını rica ediyorum: Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset ve yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin, adaletin, bölgemize ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi öncelikli hedefimdir.

- Vatandaşın hayat kalitesi için yerelden neşet eden kapsayıcı, adil ve paylaşımcı bir kalkınma; insanlarımızın hayat güvenliğinin sağlanması için çevre krizi ve depreme karşı ödünsüz ve etkin önlemler; gelecek nesiller için gerçek bir refah toplumu ve yaratıcı-girişimci bir teknoloji hamlesi siyasal vizyonumuzun ana kolonlarıdır. Bu hedefler doğrultusunda güçlü ama demokratik, aktif ama denetlenen, cesur ama şeffaf bir liderlik anlayışının altını çiziyorum.

'CHP artık seçim kaybedemez'

- Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan hayal kırıklığı beni çok üzmüştür. bu mağlubiyetin partimizde köklü bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu görüyorum. Partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. CHP'li yol arkadaşlarım, artık CHP seçim kaybedemez. Önümüzdeki dönemde sadece belediye başkanlığını değil belediye meclisini de kazanmalıyız

'İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yola çıkıyorum'

- Ben Büyükşehir Belediye başkanı olduğumda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözü tutmaya devam edeceğim.

- Yerel seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz, tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız... İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum."