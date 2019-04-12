İmamoğlu: YSK kararını vermeli

12 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Artık Yüksek Seçim Kurulu bu sürecin neticelenmesine dair kararını vermeli." dedi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılan İmamoğlu, aynı yerde cenaze namazı kılınan Kore Gazisi Ruhan Böke'nin yakınlarına da başsağlığı diledi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Artık Yüksek Seçim Kurulu bu sürecin neticelenmesine dair kararını vermeli. Milleti rahatlatmalı. Millet, Yüksek Seçim Kurulunun kararını bekliyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, devam eden sayım sürecini üzücü bulduğunu belirterek, "İstanbul'un kaybedecek ya da bekletilecek tek bir günü bile yok. Koca bir şehir, 16 milyon insan hizmet bekliyor. Şu anda süreç o kadar sürüncemede ve belirsiz işletilmeye çalışılıyor ki gerçekten şehir buna üzülüyor." diye konuştu.

Seçim sonuçlarına ilişkin Büyükçekmece'deki gelişmeleri de değerlendiren İmamoğlu, "Varsayalım ki Başakşehir'den, varsayalım değil, var. 150-200 kişi gelmiş. Başakşehir'de de olsa büyükşehre oy kullanacaktı, Büyükçekmece'de de. Ya da Üsküdar'da veya Fatih'te. Yine orada da olsa büyükşehre oy kullanacaktı. Neyi yakalamaya çalışıyorlar?" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İstanbul'daki seçim sonrası gelişmelerle ilgili basında yer alan ifadeleri sorulan İmamoğlu, "Teşekkür ederim, bir önceki Cumhurbaşkanının sürece dair yorum yapması sevindirici. Ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses öyle yumuşak tonda bir ses olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Bu sırada bir vatandaşın, "Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gidecek misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, maça gideceğini söyledi.

Kaynak: AA