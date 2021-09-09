İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır, değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi 'İstanbul’u alan Türkiye’yi alır' tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum."

"Kanal İstanbul'a ömürleri yetmeyecek"

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili de "Bu emlak projesi açık ve net ki farklı Arap ülkelerine yıllar öncesinden reklamı yapılan bir projedir. Ama bu yapılamaz, yapılmayacak. Buna siyasi ömürleri de yetmeyecek." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bakın Kanal İstanbul projesi bir rant projesidir, emlak projesidir. Emlak projesi bile değildir. Basit bir emlakçının 'Alırım, yaparım, satarım' mantığında tariflediği bir iştir. İstanbul bir emlakçının elinde yoğurulacak bir memleket değildir. İstanbul kadimdir. İstanbul dünyanın en kadim kentlerinden birisidir. Ama şu anda bir emlakçının alırım, yaparım, hazırlarım, satarım, para kazanırım dediği bir mantıkla yürütülen bir projedir. Vahşi bir iştir.

Şu anda davalar sürerken, apar topar hiç kimseye sormadan yaptıkları planlar üzerinden konut ihalesi projeleri var. Çünkü amaçları inşaat yapmak, para kazanmak. Kazanmak derken de kamunun kazanması umurlarında değil orada milyonlarca metrekarelik eline geçmiş mülklerin satıp para kazanma projesi. Bu emlak projesi açık ve net ki, farklı Arap ülkelerine yıllar öncesinden reklamı yapılan bir projedir. Ama bu yapılamaz, yapılmayacak. Buna siyasi ömürleri de yetmeyecek. Bu projeyi kim istiyor, iktidar istiyor. Dahası o iktidarın içindeki bir avuç insan istiyor. Başka kimse istemiyor. Bence vatandaşın ister gibi görünen bir kısmı da siyasi bir aldanma yaşıyor. Ama en önemlisi buna siyasi ömürleri buna yetmeyecek."