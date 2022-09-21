İmamoğlu'dan dava açıklaması: Boş işlerle uğraşmasınlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine iddiasıyla yargılandığı davaya Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, tanık dinlenilmesi ve DVD çözümlemesinin yapılması için duruşmayı 11 Kasım 2022 tarihine erteledi.

İmamoğlu, mahkemenin verdiği erteleme kararını ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada." (ANKA)