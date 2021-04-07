İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinde Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"65 milyar dolarlık yatırım diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır ama manevi olarak bedelinin inanın tarifi ve tamiratı yoktur." diyen İmamoğlu, "Onun için mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içinde olacağız, ama ülkemizin şu an yaşadığı ekonomik sorunlar ve işsizlik ve toplumun ne yazık ki en küçüğünden en büyüğüne kadar, eğitimden, yoksulluktan, mutfakta kaynamayan tenceresine varıncaya kadar, toplum bu problemler içinde boğuşurken böylesine bir projeyi inadına yapacağız deme anlayışını toplumun psikolojik olarak da sorgulaması gereken bir ifade biçimi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Ulaşımdan depreme birçok sorun çözülmeli"

İmamoğlu konuşmasının devamında, "İstanbul'da örneğin, hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken, bu şehirde teslim aldığımızda, ki sekizini de harekete geçirdik, sekiz tane durmuş metro hattı varken, buraya bir kuruş ayıramayan ve duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken, yani ulaşımdan depreme birçok sorununun çözümü varken bu şehrin, "65 milyar dolarlık yatırımla kanalı inadına yapacağım" deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunun hazırlandığını, yakında ihaleye çıkılacağını ve yaz aylarında da temelinin atılacağını belirterek, "Bu proje İstanbul'a kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.