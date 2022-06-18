İmamoğlu'dan Olimpiyat açıklaması: Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Golden Horn Rowing Cup (Uluslararası Haliç Kürek Yarışları) 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takım ve toplam 360 sporcunun katımıyla yapılıyor. 4 bin 500 metre uzunluğundaki parkurda düzenlenen müsabakalar gün boyu U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler ve Masterlar kategorilerinde devam edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadınlar" kategorisinde birinciliğe ulaşan Galatasaray Spor Kulübü sporcularına kupa ve madalyalarını verdi. İkinci gelen Altın Boynuz A Takımı ödülünü Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk’ün, yarışı üçüncü bitiren Haliç Kürek Takımı ise İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in elinden aldı.

Birinciliğe ulaşan Galatasaraylı sporculara kupalarını verdikten sonra konuşan İmamoğlu, Olimpiyat Oyunları’nı İstanbul’a kazandırmaktaki kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel şehri İstanbul’a, olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. Hep birlikte olimpiyat şehri olsun istiyoruz. 2036 oyunlarına talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız. Biz olimpiyatların insanlarıyla bir şehre verilebileceğini bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda bu kentin insanları bunu hak ediyor.

Hemen karşı yakada, Eyüpsultan tarafında tramvay hattını harekete geçirdik. Bu hattımızla birlikte yaklaşık bir milyon metrekareye ulaşan olağanüstü bir yeşil alanı bitirmek üzereyiz. Tramvayı Eminönü'ne kadar uzatacağız. Burada kültür, sanat alanları hazırlıyoruz. Başta Feshane ve Haliç Tersanesi olmak üzere yani Haliç boyunda kültürü, sanatı, bienali, sanatın her alanında buluşmayı ve aynı zamanda sporla buluşan bir coğrafya haline gelsin istiyoruz. Çünkü Haliç ve İstanbul dünyada bir tane. Başka bir örneği yok. Dünyada en nadide coğrafyalardan. Belki de birincisi. Bu bağlamda buraya o hak ettiği değeri hep birlikte sağlayacağız."

Ekrem İmamoğlu, ödül töreni sonrası basın mensuplarına yarışlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Haliç ve çevresinin farklı aktivitelerle çok daha canlı hale geleceğini belirten İmamoğlu, “Seneye daha güçlü bir turnuvayı yapmak için şimdiden yola çıkacağız.” dedi. (ANKA)