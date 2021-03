İmamoğlu'dan su zirvesinde Kanal İstanbul tepkisi: Büyük bir tehdit

İzmir'de düzenlenen su zirvesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, su kaynaklarının tahrip edilmesine yönelik hamlelere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de CHP’li 11 büyükşehir ve 11 il belediye başkanının imza attığı "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı manifestonun hazırlandığı su zirvesinde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, ülkede her gece, bazen her sabah yeni bir gündem oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ancak biz böyle bir ortamda çok kıymetli bir konuyu konuşmaya geldik. Meselemiz çok önemli. Şu anda 11 büyükşehir belediyemiz olarak ülkenin yüzde 65'ini temsil eden nüfusa sahibiz. Geçici bir mesele değil konumuz. Ülkede birçok problem var. Ekonomiden siyasete, eğitimden sağılığa her türlü meseleyi her gün konuşabiliriz. Ama su meselesi öyle değil. Bir süreç meselesi. İstendiğinde bir anda çözüm bulamayız. Büyük bir iradeyi hep birlikte ortaya koyma sorumluluğumuz var. Dünyanın sorunu bu. İklim değişikliği ve kuraklık can alıcı. Milyonlarca insanın göç dalgasına sebep olduğunu biliyoruz. Ülkemizde su kaynaklarının tahrip edilmesine dönük hiçbir hamlede bulunmamalı, bulunanlara da fırsat vermemeliyiz. Milletle inatlaşılmaz, ama doğayla hiç ama hiç inatlaşılmaz. Doğayla inatlaşma doğaya karşı birtakım hamlelerde bulunma ciddi hasarlar yaratıyor. İstanbul'da ne yazık ki inşa edilmek istenen beton kanalı 16 milyon insanın hayatını negatif etkileyecek büyük bir tehdit ve ihanettir. Hep beraber bir seferberlik sürecini başlatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bunun bir başlangıç olduğunu bilmemiz lazım. Sivil toplum kuruluşları kamu kurum ve kuruluşlarının el birliğiyle yıllar yılı sürecek, her zaman aynı iradeyi ortaya koyduğumuz iş birliği yapmamızın onurunu taşıyorum."