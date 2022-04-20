İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık avukatının reddi hakim talebinin Anadolu Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu’nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan avukat Kemal Polat, reddi hakim talebine yönelik verilen kararlarda usule aykırılık olduğunu belirterek, esasa ilişkin savunmalarını daha sonra yapacaklarını ifade etti.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun avukatının mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.