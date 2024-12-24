İmamoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılı asgari ücreti 22.104 TL olarak belirlenen hükümetin kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin asgari ücretli çalışanları ve ailelerini resmen "alay ettiğini" belirterek, asgari ücretin İstanbul'da yalnızca bir aylık kira parası dahi etmeyeceğini vurguladı.

İmamoğlu, “Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na iki önerim var” diyerek, ilk önerisini "çok sık kullandığınız kararname kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın" şeklinde dile getirdi. İmamoğlu, ikinci önerisini ise “Belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu açıklayın ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin” şeklinde sıraladı.

İBB Başkanı, açıklamasında hükümetin kötü ekonomi politikalarının faturasının halka ödetilmemesi gerektiğini belirterek, İBB olarak sosyal yardımlar bütçesinde ciddi bir artışa gitmeleri gerektiğini ifade etti.