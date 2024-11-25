İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e yanıt: Kreş yazıp anaokulu demek akla yakışır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kreşleri ve anaokulları üzerine süren tartışmalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert bir yanıt verdi. Bakanlığın belediyelere yönelik düzenleme talebini içeren resmi yazısını paylaşan İmamoğlu, Bakan Tekin’in açıklamalarını eleştirdi ve tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

Bakan Tekin: Alenen yalan söylüyorlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise A Haber’e yaptığı açıklamada, kreşlere dair herhangi bir yazının olmadığını belirterek, İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Tekin, "Belediyelere gönderdiğimiz yazı, Sayın Özgür Özel ve İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi kreşlerle ilgili değil, anaokulu ve anasınıflarıyla ilgilidir. Alenen yalan söylüyorlar. Hukuka uygun olmayan bir iş yapıyorlar" dedi.

"Kreş yazıp sonra inkar etmek akla yakışır mı?"

Bunun üzerine İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bakan Tekin'e sert bir yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil' diyor. İşte resmi yazı burada! Daha ilk satırda belediyelerin kreşlerinden bahsediyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben demedim' demek akla yakışır mı? Mezkur hüküm, kreşlerin kapatılmasını da kapsayabilecek bir içeriğe sahip"

Hukuk tartışmaları ve siyasi gerilim

Tartışma, yalnızca belediye kreşleriyle sınırlı kalmadı. Bakan Tekin, belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açma yetkilerinin olmadığını vurgulayarak, "Hukuk devletinde belediyelerin böyle bir faaliyet yürütmesi mümkün değil" dedi. İmamoğlu ise bu açıklamayı "hukuk bilmezlik" olarak nitelendirdi ve belediye hizmetlerinin anayasal temellerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Tartışmaların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yayımlandı. Açıklamada, yazının kreşlerin kapatılmasına yönelik olmadığını, ancak bu kurumların "kuruluş amacı ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermesi gerektiğini" vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez."

İmamoğlu rest çekmişti: Cesaretin varsa bekliyorum

Paylaşımından önce yazıya ilişkin ilk tepkisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs çıkar, hadi gel de kapat! Gel 150 tane kreşi kapat bakalım! Cesaretin varsa bekliyorum" diyerek sert bir tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

Bakanlık yazısında, belediyeye ait kreşlerde eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılında Belediye Kanunu'ndaki “Belediyeler okul öncesi eğitim kurumu açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlatılmış.

Yazıda, kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim faaliyetleri konusunda uyarılması, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerler hakkında kanuna göre gereğinin yapılması talep edilmişti.