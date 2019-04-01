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İmamoğlu'ndan bir açıklama daha

Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in, kendisini teyit ettiğini belirtti.

İmamoğlu'ndan bir açıklama daha
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Bir kez daha kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in, kendisinin daha önce verdiği rakamları teyit ettiğini söyledi.

AK Parti'nin "teşekkür" afişlerinin de kaldırıldığını ifade eden İmamoğlu, bu konudaki çağrısının karşılık bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yönelik, "Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık demesini' netice olarak ayıplıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden İmamoğlu, "Bir yanlıştan dönülmüştür" diye konuştu.

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