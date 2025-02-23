İmamoğlu'ndan CHP'lilere '23 Mart' çağrısı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birkaç gün önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak için başvurusunu gerçekleştirmiş ve "Yolumuz açık olsun" demişti.

Avukatı aracılığıyla adaylık başvurusu yapan İmamoğlu bugün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla CHP'lilere seslendi.

'Partimize üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandı'

Videolu mesajına kendisine destek verenlere teşekkür ederek başlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Atatürk ve arkadaşlarından emanet CHP'mizin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma gününe kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra partimize üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım.

23 Mart'taki sandık Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır

Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze önümüze gelecek sandık öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak. Tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart'taki sandık Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır.

O yolu aşmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin.

Vereceğiniz her oy adaletsizliğe, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum."