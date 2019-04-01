İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

01 Nisan 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısına geçerek YSK sonuçlarını paylaştı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Biz YSK'dan bilgi alıyorsak, basın kuruluşları da alabiliyorlardır. Anadolu Ajansı'nı takip etmekten vazgeçsinler, güzel Türkiye haritamızda İstanbul'un rengini değiştirsinler artık.

Bir sandık hariç hepsini girdik. 4 milyon 169 bin 206 bana gelen oy. Rakibimin oyu da 4 milyon 141 bin 179. Bir sandığın toplam oyu 300, geçerli oy da 260 kadardır. Yani o bir sandığı hariç tutarsak 28 bin 27 farkla öndeyiz kendi sistemimizde.

YSK sonuçlarına göre de 4 milyon 136 bin 647 oy aldım, rakibimizin de 4 milyon 109 bin 230 oyu var. Yani YSK tarafında da 27 bin 413 fark var. Tabi orada biraz geriden geliyor. Tamamlandığında bizim sistemimizdeki gibi bir sonuç çıkacaktır. Bu sonuçları rakibimiz paylaşsa tebrik ederdim, yani bende tebrik edilmeyi bekliyorum."

"Cumhurbaşkanı'nı çözüme çağırıyorum"

Daha sonra Fox TV'ye açıklama yapan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Devlet adamlığı önemli bir şey. Sayın Yıldırım bu manipülasyona alet olmamalı ve buna bir dur demeli. Tebrik etmek, özür dilemek önemlidir. Sayın Yıldırım'ın yerinde olsam o kutlama pankartlarını kendime yakıştırmazdım.

Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu sürece çözüm olması için çağırıyorum. Kendisi de benzer şeyler yaşadı, 94 yılını hatırlatayım. Sayın Cumhurbaşkanı bu yaşananlara izin vermemeli. Kendisi Kasımpaşa'da bir semtte doğmuş ve bir yerlere gelmiş, millet ne derse o olur diyen bir anlayışı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarını dinledim. Kendisi bu sürece dur diyebilecek tek kişi.

YSK tarafında şu aşamaya kadar bir olumsuzluk görmedim, eleştirilecek bir şey yok o tarafta. Anadolu Ajansı 7-8 saattir veri girmiyor ancak sürekli tweet atıp geçersiz oylarla ilgili paylaşımda bulundu. Bir partinin yayın organı olsa ancak bu kadar olurdu. Kınıyorum. İnsanlar seçim süreçlerinden sıkıldı. Çok az zaman kaldı, YSK kısa sürede sonuçları ilan edecektir. Bu mücadelede çok kararlıyız. Nezaketi elden bırakmam ama mücadelemi de veririm."