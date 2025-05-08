İmamoğlu'ndan erişim engeli sonrası ilk açıklama

İmamoğlu mesajında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum.

Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var #İmamoğluHerYerde" ifadelerini kullandı.