İmamoğlu'ndan 'Maltepe' açıklaması

15 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de yeniden sayılan oyların bir kez daha baştan sayılmasını değerlendirdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Maltepe'de yapılan akıllara durgunluk veren bir iş. Onlar istedi sayılmasını, şimdi sayımı engelliyorlar. Sayılsın mı istiyorsunuz, sayılmasın mı? Tek derdiniz seçim sonuçlanmasın. Sonuçlanmazsa ne elde edeceksiniz, zaman kazanarak ne elde edeceksiniz?

Seçimlerin adil olması konusunda endişeli olan bizdik. Dediniz ki, 'merak etmeyin devlet tüm tedbirini aldı. Seçmen listesine güvenin, 1 milyon parti görevlimiz var' ne oldu şimdi? Her şeyi denediler olmadı; Büyükçekmece'yi de denediler o da olmadı. Kendilerinin yanlışlıkları ortaya çıktı. Şimdi 'aman yavaş sayın' diyerek bir şeyler bulmaya çalışıyorlar."

Hafta sonu Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitmesine yönelik de İmamoğlu, "Beni kulübün yetkilisi aradı; 'tehdit unsurları var, gelmeniz doğru değil' gibisinden. Ben ismini söylemem o yetkilinin. Kendisi isterse niye böyle yaptığını söyleyebilir" açıklamasını yaptı.