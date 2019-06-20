İmamoğlu'ndan 'Sayıştay raporu' yanıtı

20 Haziran 2019

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nin 6,5 milyon liralık zarara uğratılması nedeniyle hazırlanan Sayıştay raporuna ilişkin, "Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde Gündüz Çocuk Bakımevi’nin açılışına katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin ilçe için iyi projeleri olduğunu ve 24 Haziran'dan sonra kol kola çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Küçükçekmece’den en yüksek oyu beklediğini ifade eden İmamoğlu, "Burada attığımız kreş adımını İstanbul’un tamamına yaygınlaştıracağız ama oradaki ilçe belediye başkanıyla müşterek, ama büyükşehir belediyesi olarak. Bizim temelde isteğimiz, çocuklarımızın iyi eğitim alarak hayata hazırlanması, annelerin-kadınların da üretim hayatına dahil olmaları. Kadınların haneye katacağı ekonomik kazanım, ailelerin de rahatlatmasını sağlayacak." diye konuştu.

İmamoğlu, açılışını yaptıkları Gündüz Çocuk Bakımevi’ni sadece bir kreş olarak düşünülmemesi gerektiğini belirterek, "Çocuklara her şeyi öğretmek istiyoruz. Örneğin, işaret dilini de yabancı dilleri de öğreteceğiz. Burada onları hem hayata hazırlayacağız hem de huzurlu olmalarını sağlayacağız. İhtiyacı olan ailelerin gözü arkada olmayacak. İnşallah, önümüzdeki beş yıl içerisinde yüzlercesini İstanbul’a açacağız." dedi.

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Yeşilova Mahallesi’nde Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılışını yaptı.

Burada da bir konuşma yapan İmamoğlu, "Bölgesel İstihdam Ofisi, şöyle bir hizmet verecek, yeni dönemde özellikle iş arayan vatandaşımızla, iş gücü arayan işvereni buluşturacağız. Aynı zamanda İBB bünyesinde meslek eğitimi yapan İSMEK’ten Küresel Kent Akademisi’ne ve Kent Enstitülerine varıncaya kadar bütün bu kurumlarla bağlı hareket edip, buraya başvuran 'ama mesleğim yok' diyeni yarı yolda bırakmayacak, ona hangi meslekte ihtiyaç varsa o meslek alanında eğitimi öngörecek, sertifikasını hazırlayacak daha sonra sertifikası olana bir nevi iş garantisi sunacak olan bir merkez olacak burası." diye konuştu.

İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanlarıyla iş birliği yaparak oralarda da istihdam ofisleri açacaklarını anlatan İmamoğlu, böylece gençlere ve iş arayanlara yardımcı olacaklarını ve bunun bir istihdam seferberliğine dönüşeceğini söyledi.

İmamoğlu, ofisi gezdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Ben kendime düşen etik davranışı yerine getirdim"

Bir gazetecinin, "İsmail Küçükkaya ile görüşmeniz etik mi? Aynı durum Binali Yıldırım'la ilgili olsaydı buna tepkiniz nasıl olurdu?" sorusuna, İmamoğlu şu cevabı verdi:

"(Etik mi?) sorusunu Mahir Ünal'a sorabilirsiniz. Çünkü bu konuda görüşme yapılacağı konusunda karar birliği yapılmıştı Sayın Mahir Ünal ile Engin Altay. Ondan sonrasını yönetecek olan moderatör. Zaten o da kendi açıklamalarını yapıyor. Bizi aradı, zaten bizimle görüşme yapacağı Mahir Ünal ile Engin Altay görüşmesinde ortaya çıkmıştı. Sayın Mahir Ünal böyle bir açıklama yaptı. Aradı, geldi. Bir talebimiz olup olmadığını sordu. Diğer açıklamaları zaten yaptım. Ben kendime düşen etik davranışı yerine getirdim. Diğer kısmında etik kim davranmadı? Sayın Yıldırım mı davranmadı veya davrandı mı onları bilemem. Onlar kamuoyunun takdirinde. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Hiçbir zaman bu işi basite almadım. Altı aydır ısrar ediyorum bu işin olması için. Olması için en büyük çaba gösteren benim, bu işi teklif eden kişi de benim. Aynı zamanda bu işe 'vız gelir tırıs gider, kim olursa olsun' diyen de Sayın Yıldırım. Ben öyle bir şey de demedim. Onun ortaya koyduğu bütün önerileri de kabul ettim. Bu kadar basit. O dedi, 'evet' dedik. 'Bu' dedi, 'evet' dedik. Kaldı ki ben bir kadın olması yönünde teklifimi yapmıştım, onu reddetti. Neden reddetti bilmiyorum. Böyle görüşmeler oldu. Birçok şeyde ben çok şeffafım. Hiç şüpheniz olmanız. Etik davranış konusunda ahlaki prensipleri yukarıdan aşağıya yazın. Kimin buna aykırı davrandığı konusunda çok net görürsünüz."

"Davaya dönüşmedi bildiğim kadarıyla"

İmamoğlu, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde kamu zararı oluşturduğu" iddiasının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Doğru. Benimle ilgili Sayıştay raporunda, bir zarar raporu var. Belgesini de hazırladım. Yalnız şöyle bir fark var. Bu konuda ifadelerimiz de alındı. Bir davaya dönüşmedi bildiğim kadarıyla. Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vesaire değil. Ben unutmuştum. Binali Yıldırım hatırlattığı için teşekkür ederim. İBB'nin çalışanları nasıl bir belediye başkanı olduğunu görecekler sayın Yıldırım sayesinde."

Kaynak: AA