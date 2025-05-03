İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' paylaşımı: Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Millet vekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziyelerini iletti.

İmamoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.

Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir.

Mekanı cennet olsun.