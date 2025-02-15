İmamoğlu'ndan Van'a kayyum atanmasına tepki

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınarak yerine Van Valisi Ozan Balcı’nın kayyum olarak atanmasına İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Makamlar kimsenin tapulu malı değildir"

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçle bu uygulamaların birbiriyle çelişkisine dikkat çeken İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.

Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.

Millet hesap vermez, hesap sorar.

Makamlar kimsenin tapulu malı değildir.

Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir.

Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir.

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.



Kürt kökenli… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2025

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alındığını ve yerine Van Valisi Ozan Balcı’nın kayyum olarak atandığını açıkladı.

Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.