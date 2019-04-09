İmamoğlu'ndan "yeniden seçim" talebine yanıt

09 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin "seçim yenilensin" talebini değerlendirdi.

"Seçim tekrarı olmaz. Öyle bir gündem yok" diyen İmamoğlu, "YSK'nın bir an önce süreci tamamlamasını istiyoruz. Dünyaya rezil olmayalım. Merkezi hükümet ile uyumlu çalışacağız. 'Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaşacak mı?' Niye anlaşamayalım, bir dahaki seçimde oyuna talibim Cumhurbaşkanı'nın" şeklinde konuştu.

"Medyayı tehdit ettiği" yönündeki iddialara ilişkin İmamoğlu, "Ben medyayı tehdit etmedim. Ben bazı kurumlara ne kadar itibarlı olduklarını soyadlarıyla, aileleriyle hatırlattım. İş ürettiklerini, istihdam sağladıklarını hatırlattım. Sahip oldukları kurumların geçmişini hatırlattım. Ne ailenize yanlış yapın, ne de o kurumlara" dedi.

İmamoğlu Pazartesi günü, "Medya, insanların bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum. Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? İsim veriyorum, NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin" şeklinde konuşmuştu.

"Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan"

Konuşmasını, "AK Parti mızıkçılık yapıyor" şeklinde sürdüren İmamoğlu, "Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Bak biz hatalarımızdan ders çıkardık, çalıştık kazandık. Mızıkçılık yapıyorlar. Hakem golü verdi, VAR sistemi kabul etti, tribünler de alkışlıyor. Ortada iki oyuncu 'olmaz olmaz' diye mızıkçılık yapıyor. 5 senede 7 seçim yaptık, ekonomi yandı, beş yaşındaki çocuk bile parti isimlerini öğrendi. O zaman iki ayda bir seçim yapalım, yazık günah. 16 milyon insan hizmet bekliyor, seçimin meşruluğuyla ilgili tartışmaları yok. Sayın Yavuz dışında kimsenin böyle bir sorunu yok. Bence AK Parti ona hak ettiği irtifayı gösterecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, usulsüzlük iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Seçimden önce bir çok şüphe ile seçime girdiğimiz doğru. Topluma sıfır şüphe sıfır tereddüt mesajlarını en başta YSK, sonra da AK Parti vermişti. Biz seçim sürecinde maksimum tedbiri aldık. Ne olduysa seçim sürecini hazırlayanlar, seçimi kaybettiler diye her şeyi sorguluyorlar ama aynaya bakmıyorlar. Bir sorun varsa kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Sandık kurulu başkanı var atadıkları, başkan yardımcıları var atadıkları, kendi parti görevlileri var. Kaybettikleri her yerde bir şey var, kazandıkları yerde hiç bir şey yok."