İmamoğlu'ndan YÖK raporuna ilişkin 5 kişiye suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine YÖK bir rapor hazırlayarak İstanbul başsavcılığına yollarken, başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış ve İmamoğlu'nu ifadeye çağırmıştı.

İmamoğlu’nun avukatları ise İBB Başkanı'nın yatay geçiş yaptığı dönem için tüm şartları taşıdığını belirtmiş, yatay geçiş başvurusunun YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce Ağustos 1990'da yapıldığını açıklamıştı.

YÖK raporu hakkında suç duyurusu

Bugün Saraçhane'de yeni belgeleri açıklayan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"İmamoğlu'nun ifadeye çağrılması yargı tacizidir.

Değerli basın mensupları bugün sizlerle daha ne olsun dedirtecek yeni belgeler hakkında bilgi paylaşmak için bir araya geldik.

Diploma konusu kimileri için itibar zedeleme amaçlı iletişim kampanyasına dönüşmüş olsa da saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt yaptırdı.

Sayın İmamoğlu bu üniversitede 1 yıl hazırlık ve ardından İngilizce İşletme bölümünün 1. sınıfını okudu. KKTC'de eğitimine devam ettiği sırada İstanbul Üniversitesi 30 Temmuz 1990'da Milliyet Gazetesi'ne yatay geçiş şartlarına ilişkin bir ilan verdi. Bu ilanı gören Sayın Başkan ailesinin ve iş hayatının İstanbul'da olması nedeniyle bu imkandan yararlanmak istedi ve başvurusunu yaptı.

YÖK raporunu hazırlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'ne de bazı belgeler sunduk. Herkese yasal olan İmamoğlu olunca mı yasak oluyor?"

Pehlivan, İmamoğlu'nun soruşturmaya ilişkin yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gideceğini söyledi.