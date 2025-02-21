İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşti! İşte topladığı imza sayısı...

CHP'de Cumhurbaşkanlığı ön seçimine adayını belirlemek için imza toplama süreci sona erdi.

İmza toplama sürecinin sona ermesiyle CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"116 Milletvekilinin imzasını aldı"

Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ön seçimine aday olması için 116 vekilin imza verdiğini açıkladı.:

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik olarak 23 Mart 2025’te düzenleyeceği ön seçime Ekrem İmamoğlu’nun katılımına ilişkin, 116 milletvekilimizin imzasını taşıyan dilekçeleri Genel Merkezimize gönderdik. Ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı uğurlu olsun.."

"Dursun Çiçek'in başvurusu ulaşmadı"

Günaydın, diğer aday eski İstanbul vekili Dursun Çiçek'in başvurusunun kendilerine ulaşmadığını bildirerek başvuru sürecinin sona erdiğini ifade etti.

Günaydın bu gelişmenin ardından ön seçim için tek adayın İmamoğlu olduğu ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık başvursunu bugün yapmıştı.