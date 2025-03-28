İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
Evinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İmamoğlu: Avukatımı serbest bırakın
Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Derhal avukatımı serbest bırakın" dedi.