İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı.
Özkan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve ifadeye götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ