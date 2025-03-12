İmamoğlu'nun 'diploma' soruşturmasında savcılıktan yeni hamle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi’ne ikinci kez yazı yazdı. Yazıda söz konusu işlemlerin hızlandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermiş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazılmıştı.

Söz konusu yazıda, ‘’YÖK raporu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (K.K.T.C.) faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)’den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı belirlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın araştırma raporu kapsamında, dekanlık tarafından tanınırlık , yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş, bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması rica olunur’’ denilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi’ne ikinci kez yazı yazdı. Söz konusu yazıda ise işlemlerin hızlandırılması talep edildi.

(İHA)