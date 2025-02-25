İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin YÖK raporunun detayları ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporunun detayları belli oldu. Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı üniversitenin YÖK tarafından tanınan kurumlar arasında olmadığı belirtilerek, “İşlemlerin Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasına dair yapılan ihbarları değerlendirmiş ve YÖK tarafından hazırlanan raporda bazı tespitlerin yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Not ortalaması 2,50 olarak belirtildi

Raporda, İmamoğlu’nun Kıbrıs’taki University College of Northern Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce programında iki yıl eğitim aldığı ve genel not ortalamasının 2,50 olduğu kaydedildi.

Üniversitenin YÖK tarafından tanınmıyor

Raporda, “Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5. maddesindeki şartları sağladığı, ancak yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında bulunmadığı” ifade edildi. UCNC'nin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, bu nedenle 1990 yılında yapılan yatay geçişin mevzuata uygun olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, 1988 ve 1992 tarihli YÖK yazışmalarına atıfta bulunularak, o dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı bilgisine yer verildi.

Raporda, ‘'Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.

Usule aykırı işlemler tespit edildi

Raporda, yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi, kontenjan aktarımı ve başvuru süreciyle ilgili hukuki dayanak bulunamadığı ifade edilerek, “İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır” denildi.

(İHA)