İmamoğlu’nun diplomasının iptali istendi mi? Başsavcılıktan son dakika açıklaması

Siyaset gündemi son bir haftadır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını tartışıyor. İmamoğlu'nun iki yıllık ön lisans programı sonrası yatay geçişle aldığı lisans diplomasının usulsüz verildiği iddia ediliyor.

İptal istemi asılsız çıktı

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, savcılığın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı göndererek diplomanın iptalini istediği öne sürülmüştü.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini duyurdu. Savcılık, İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi resmi kurumlarda diplomasını kullandığını belirterek, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/02/2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."

İmamoğlu'nun avukatlarından açıklama

YÖK tarafından hazırlanan raporda yatay geçiş sürecine dair işlemelerin kararlara ve usule uygun yürütülmediği öne sürülürken, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da dün YÖK kararının İmamoğlu'nun mezun olmasından 2 yıl sonra yürürlüğe girdiğini ve o dönem yatay geçiş şartlarını karşıladığını savundu.

İmamoğlu'nun avukatları "istismar edildiği" öne sürülen YÖK'ün "üniversiteyi tanımama ve denklik kararı"nın, İmamoğlu'nun başvurusundan 1,5 yıl sonra alındığını, 6 yıl sonra yürürlüğe konulduğunu belirtti.