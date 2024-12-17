İmamoğlu'nun İstanbul'daki 'su' uyarısının sırrı bu verilerde! Son 10 yılın en düşük seviyelerinden!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un batı yakasının toplam suyun 3'te 2'sini harcadığını, geri kalanının ise Anadolu Yakası'nda harcandığını ifade etti.

İstanbul'un su ihtiyacının 2030 yılında 1 milyar 300 milyon metreküpe çıkacağını belirten İmamoğlu, su kaynaklarının önemli olduğunu kaydetti. İBB başkanının uyarısının ardından gözler İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına çevrildi.

İstanbul baraj doluluğunda son durum

Buna göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 17 Aralık 2024 itibariyle yüzde 30,87 seviyesinde. Geçen yıl sonunda oran yüzde 52 seviyesindeyken, yıl içinde en yüksek oran yüzde 82'le nisanda görüldü. Nisandan sonra genel bir gerileme kayda geçti.

Son 10 yılın aynı dönemine bakıldığında ise en düşük seviyenin yüzde 21,94'le 2020'de görülmesi dikkat çekti. Bugünkü durum ise son 10 yılın en kötü ikinci dönemi olarak kayda geçti. 2016, 2019 ve 2022 dönemlerinde doluluk yüzde 34 ila yüzde 38'ken 2024 yılında yüzde 31'in altında kaldı.

Bugün itibariyle en dolu baraj yüzde yüzde 72'yle Elmalı olurken, en düşüğü yüzde 7,43'le Pabuçdere oldu. Elmalı haricinde hiçbir barajın yüzde 30 sınırını geçmediği görüldü.