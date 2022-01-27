İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri Meclis gündemine taşındı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’de bir balıkçı restoranına giriş görüntülerinin yasadışı servis edildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Görüntüleri, MOBESE sisteminden kim ya da kimler tarafından alınmıştır? Görüntülerin alınması talimatını kim vermiştir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili ve partinin TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasından yasa dışı şekilde alınarak sosyal medyada paylaşıldığını söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Anayasanın 20. Maddesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal bir hak olarak teminat altına alındığını hatırlatan Kılınç, İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanmasının Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre suç olduğuna işaret etti.

"Talimatı kim verdi?"

Yüksel Mansur Kılınç’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

“- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Ocak 2022 günü Sarıyer ilçesinde bir restoranda görüntüleri nasıl çekilmiştir? Görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu doğru mudur?

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yukarıda anılan görüntüleri, MOBESE sisteminden kim ya da kimler tarafından alınmıştır? Görüntülerin alınması talimatını kim vermiştir?

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yukarıda anılan kamera görüntülerini alan, yayınlanmasını sağlayan kişiler tespit edilmiş midir? Bu kişiler hakkında idari soruşturma yapılmış mıdır? Haklarında savcılığa suç duyurusu yapılmış mıdır?

- Siyasi parti liderlerinin, belediye başkanlarının yasadışı şekilde takip edildiği, telefonlarının dinlendiği, görüntülerinin çekildiği şeklindeki iddialar ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılmakta mıdır?

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamındaki üst düzey kamu görevlisinin görüntülerinin yasa dışı şekilde elde edilmesinin, sosyal medyada yayınlanmasının siber güvenlik ve kamu güvenliğine oluşturduğu riskler tespit edilmiş, gerekli önlemler alınmış mıdır?”