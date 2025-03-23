İmamoğlu’nun 'terör' soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanması talebinin reddine itiraz edileceği öğrenildi.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında bazı suçlardan tutuklanırken, bazı suçlardan serbest bırakılmıştı. Başsavcılığın, serbest bırakıldığı suçlamalarla ilgili karara da itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.

İmamoğlu hangi suçlardan tutuklandı?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte, mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.