İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davası 16 Haziran'a ertelendi!

Hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Dosya mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi.

İmamoğlu’na Gürlek’e ilişkin ifadeleri gerekçe gösterilerek dava açılmış, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek"le suçlanmıştı.

İmamoğlu hakkında bu dava kapsamında iki yıl sekiz aydan yedi yıl dört aya kadar hapsi istenmişti.

Duruşmada 10.20'de başladı

Dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

10.20'de başlayan duruşmada Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri taraf avukatları da katıldı.