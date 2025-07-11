  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi

Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim saat 15.00'te görülecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi
Takip Et

İBB’nin görevinden uzaklaştırılan, tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, Cumhuriyet Savcısı’nın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

Bir sonraki duruşma 24 Ekim saat 15.00'te görülecek.

Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava açıldıEkrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava açıldıGündem

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA