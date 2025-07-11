İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi
Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim saat 15.00'te görülecek.
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İBB’nin görevinden uzaklaştırılan, tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, Cumhuriyet Savcısı’nın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için ertelendi.
Bir sonraki duruşma 24 Ekim saat 15.00'te görülecek.