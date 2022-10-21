İMEAK Deniz Ticaret Odası başkanlığına Tamer Kıran yeniden seçildi

İMEAK DTO açıklamasına göre, Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü'nde, 15 Ekim'de düzenlenen İMEAK DTO merkez meslek komiteleri ve meclis üyesi seçiminin ardından oluşan Meclis, 21 Ekim'de Oda Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimle, 2022-2026 dönemini kapsayan 10. dönemin yönetim kurulu başkanı, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini belirledi.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu nezaretinde kapalı oylama ile gerçekleştirilen seçim sonucunda kullanılan 104 oyun 103'ünü alan Tamer Kıran, yeniden İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası'nda 1999 yılında yönetim kurulu yedek üyesi olarak başladığı hizmet hayatına, 2005 yılında yapılan seçimde yönetim kurulu asıl üyesi olarak devam etti. 2018 yılında yönetim kurulu başkanı seçilen Tamer Kıran, bu görevi ikinci kez üstlenmiş oldu.

Tamer Kıran başkanlığındaki yönetim kurulu, Recep Düzgit, Adnan Naiboğlu, Timur Taylan Kalkavan, Burak Akartaş, Orhan Gülcek, Ahmet Can Bozkurt, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, İsmail Görgün, Saim Emre Doruk ve Serhat Barış Türkmen'den oluştu.