İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay vefat etti

25 Eylül 2020

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Küçükay’ın vefatı ile ilgili İMES OSB’den yapılan açıklamada, “Ülkesine olan sevdasıyla bilinen, tecrübeleriyle vatanına büyük hizmet etmiş olan iş insanı ve İMES OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Başta İMES OSB olmak üzere, tüm sanayi camiasına, ailesine ve sevenlerine sabırlar niyaz ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.