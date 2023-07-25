IMF'in Türkiye büyüme tahmini güncellendi

IMF yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3'e yükseltirken 2024 büyüme tahmini yüzde 2,8'e düşürdü.

IMF son aylarda ABD'de borç limiti anlaşmasının çözülmesi, İsviçre ile ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin kontrol altına alınması gibi risklerin azaldığını belirterek 2023 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltti. 2024 tahminini değiştirmeyerek yüzde 3'te tuttu.

Raporda bu son gelişmelerin finans sektöründe karmaşa yaşanma riskini azalttığı vurgulandı. IMF 2023 küresel enflasyon tahminini de yüzde 7'den yüzde 6,8'e düşürdü.

Küresel büyüme tahminlerinin Nisan ayına kıyasla yükselse de tarihsel standartlarda düşük olduğu belirtildi. Küresel büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu, enflasyonun hala yüksek seyrettiği ve yeni şoklar oluşması halinde daha da yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Gayrimenkul sektöründe krizle mücadele eden Çin ekonomisinde toparlanmanın yavaşlayabileceği, bunun da küresel anlamda negatif etkileri olabileceği ifade edildi.

Raporda "Çoğu ekonomide öncelik, finansal istikrarı sağlayarak enflasyonu sürdürülebilir bçimde düşürmek olacak. Bu nedenle Merkez Bankaları fiyat istikrarını onarma hedefine odaklanmayı sürdürmeli." ifadeleri yer aldı.