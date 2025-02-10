İmralı heyeti Irak'a gidiyor: Barzani ile kritik görüşme!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti heyeti, İmralı’da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Irak’a gidiyor.

Heyetin 16 Şubat'ta Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani gibi IKBY'nin önemli isimleriyle de temaslar gerçekleştirilecek.

Ne olmuştu?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı çağrıyla başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa TBMM'de konuşsun ve örgütün lağvedildiğini duyursun" açıklaması yapmıştı. Bu çıkışın ardından 28 Aralık 2024'te İmralı'da yapılan ilk görüşme ile yeni temaslar başlamıştı.

Heyet, İmralı'daki görüşmenin ardından Türkiye genelinde yedi siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunmuş, ayrıca tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonrasında yapılan yazılı açıklamada temasların "umut verici" olduğu ifade edilmişti.

Heyetin Irak ziyareti kapsamında PKK'ya silah bırakma çağrısının değerlendirileceği ve çözüm sürecine yönelik önemli adımların atılabileceği belirtiliyor.