İmralı heyetinde yeni isim: Mithat Sancar
DEM Parti, İmralı heyetinde yer alacak yeni ismi belirledi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine, heyete Mardin Milletvekili Mithat Sancar dahil edildi.
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Kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in yerine, DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar İmralı heyetine dahil edildi.
Bundan sonraki İmralı ziyaretlerinde yer alacak olan Sancar, mevcut heyet üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol ile birlikte görev yapacak.