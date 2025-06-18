İmralı heyetinde yeni isim: Mithat Sancar

Kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in yerine, DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar İmralı heyetine dahil edildi.

Bundan sonraki İmralı ziyaretlerinde yer alacak olan Sancar, mevcut heyet üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol ile birlikte görev yapacak.